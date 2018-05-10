Алексей Олейник — Жуниор Албини, 12 мая на UFC 224.

12 мая на UFC 224 решится судьба одного из самых необычных бойцов российских ММА.

Алексей Олейник попробует отстоять 10-ю строчку рейтинга тяжеловесов UFC в бою с 14-м номером Жуниором Албини. По словам Удава, этот поединок решит его дальнейшую судьбу в UFC. «Чемпионат» разбирается, почему Дэна Уайт обязан подписать с россиянином новый контракт.

Удушение Иезекииля

Чего только стоит первое в истории UFC удушение Иезекииля, которое было включено в список лучших сабмишенов в 2017 году. Этот приём потряс не только Виктора Пешту , но и всё MMA-сообщество. Запоминающаяся победа над Пештой принесла Олейнику премию «Выступление вечера», а также пристальное внимание со стороны западных фанатов.

«У моего соперника длинная шея, — вспоминает Алексей победу Иезекиилем. — Я смотрел его бои и после нескольких заметил, что он плохо её защищает. Он действительно хороший борец и поэтому думал, что никто не сможет его задушить. Я начал приём, дал ему время на то, чтобы он немного расслабился, чтобы он подумал, что ничего уже не будет происходить. Я подержал его так секунд 20 и завершил приём. Раньше это был вообще мой любимый способ завершать бои. Лет 10-12 назад я всех соперников душил с его помощью. Так было года 3-4, а потом мои соперники изучили этот приём и научились защищаться. Но с тех пор прошло много времени. Уже давно никто не видел, как я провожу этот прием, поэтому на этот раз он сработал». Даже изобретатель приёма бразильский дзюдоист Иезикиль Парагуэссу высказался по поводу исторической победы россиянина: «Олейник проделал большую работу, развивая эту позицию. Может быть, у него длинные руки, и это определенно помогает ему.»

Порох в пороховницах

Олейник явно не сторонник философии чемпиона в полутяжёлом весе Дэниэля Кормье, который не раз говорил, что не видит себя в боях после 40 лет. Алексею сейчас 41-й год, а на все вопросы о продолжении карьеры после окончания контракта он отвечает: «Есть ещё порох в пороховницах». Только посмотрите на его форму:

Наследие

Уроженец города воинской славы Харькова уже успел вписать свое имя в историю лучшего промоушена в Мире коронным удушением. Его можно отметить за оригинальный стиль работы в партере и умение проявить смекалку в ключевой момент. Не многие бойцы приближаются к всемирному признанию и уважению, добиваясь этого в самой конкурентной организации планеты. Но что оставит боец после себя? Совсем недавно на UFC London ученик Алексея Дмитрий Сосновский одержал победу в дебютном бою. Возможно, в будущем, ученик Олейника может привезти чемпионский пояс в Россию.

Активность

Недавно Олейник признался, то не хотел соглашаться на поединок с Жуниором Албини, поскольку этот бой не представляет для Алексея никакой выгоды. Дескать, в случае победы над 13-м номером с 10-го места никуда не поднимешься. А вот если проиграешь — вылетаешь из топ-10 дивизиона. И всё же Олейник согласился. Почему? Потому что, несмотря на солидный возраст, Удав продолжает быть активным атлетом. По собственным заверениям Олейник способен драться не реже трёх раз в год. При этом об окончании карьеры Алексей пока не задумывается. Дэне Уайту наверняка не помешает боец, готовый выскочить на замену какому-нибудь травмированному топу. Олейник всё ещё способен навязать борьбу любому тяжеловесу.

UFC в России

Исторический российский кард UFC просто обязаны собрать и самых популярных наших бойцов. Одним из таких давно является Алексей Олейник. Удав ярко выступает в клетке, всегда уважителен к соперникам и очень открыт в общении с прессой и фанатами.

UFC обязательно нужно задуматься о том чтобы дать Олейнику шанс проявить себя даже в случае поражения от Албини. Удав нужен компании как один из важнейших элементов в завоевании российского рынка. Дэна Уайт давно обозначил заинтересованность компании в движении в нашу сторону. Сотрудничество с одним из лучших и любимых российских тяжеловесов обязательно поможет американской компании в освоении местной публики.