12 мая на UFC 224 решится судьба одного из самых необычных бойцов российских ММА.
Алексей Олейник попробует отстоять 10-ю строчку рейтинга тяжеловесов UFC в бою с 14-м номером Жуниором Албини. По словам Удава, этот поединок решит его дальнейшую судьбу в UFC. «Чемпионат» разбирается, почему Дэна Уайт обязан подписать с россиянином новый контракт.
Удушение Иезекииля
Последнее время мы всё чаще видим, как мастерство чистых ударников укрощается бойцами смешанного стиля. Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Брайан Ортега, Кевин Ли, Жакаре Соуза, Кёртис Блейдс — все они достойно проявляют себя на обоих уровнях, потому и занимают вершину рейтингов UFC. Опытный чемпион мира по самбо Алексей Олейник, даже в свои 40 лет остаётся конкурентоспособным несмотря на то, что вышел из поколения «однобоких» мастеров. При этом Олейник умеет правильно и своевременно использовать хорошо забытое старое.
Чего только стоит первое в истории UFC удушение Иезекииля, которое было включено в список лучших сабмишенов в 2017 году. Этот приём потряс не только Виктора Пешту, но и всё MMA-сообщество. Запоминающаяся победа над Пештой принесла Олейнику премию «Выступление вечера», а также пристальное внимание со стороны западных фанатов.
«У моего соперника длинная шея, — вспоминает Алексей победу Иезекиилем. — Я смотрел его бои и после нескольких заметил, что он плохо её защищает. Он действительно хороший борец и поэтому думал, что никто не сможет его задушить. Я начал приём, дал ему время на то, чтобы он немного расслабился, чтобы он подумал, что ничего уже не будет происходить. Я подержал его так секунд 20 и завершил приём. Раньше это был вообще мой любимый способ завершать бои. Лет 10-12 назад я всех соперников душил с его помощью. Так было года 3-4, а потом мои соперники изучили этот приём и научились защищаться. Но с тех пор прошло много времени. Уже давно никто не видел, как я провожу этот прием, поэтому на этот раз он сработал». Даже изобретатель приёма бразильский дзюдоист Иезикиль Парагуэссу высказался по поводу исторической победы россиянина: «Олейник проделал большую работу, развивая эту позицию. Может быть, у него длинные руки, и это определенно помогает ему.»
Порох в пороховницах
Олейник явно не сторонник философии чемпиона в полутяжёлом весе Дэниэля Кормье, который не раз говорил, что не видит себя в боях после 40 лет. Алексею сейчас 41-й год, а на все вопросы о продолжении карьеры после окончания контракта он отвечает: «Есть ещё порох в пороховницах». Только посмотрите на его форму:
Наследие
Уроженец города воинской славы Харькова уже успел вписать свое имя в историю лучшего промоушена в Мире коронным удушением. Его можно отметить за оригинальный стиль работы в партере и умение проявить смекалку в ключевой момент. Не многие бойцы приближаются к всемирному признанию и уважению, добиваясь этого в самой конкурентной организации планеты. Но что оставит боец после себя? Совсем недавно на UFC London ученик Алексея Дмитрий Сосновский одержал победу в дебютном бою. Возможно, в будущем, ученик Олейника может привезти чемпионский пояс в Россию.
Активность
Недавно Олейник признался, то не хотел соглашаться на поединок с Жуниором Албини, поскольку этот бой не представляет для Алексея никакой выгоды. Дескать, в случае победы над 13-м номером с 10-го места никуда не поднимешься. А вот если проиграешь — вылетаешь из топ-10 дивизиона. И всё же Олейник согласился. Почему? Потому что, несмотря на солидный возраст, Удав продолжает быть активным атлетом. По собственным заверениям Олейник способен драться не реже трёх раз в год. При этом об окончании карьеры Алексей пока не задумывается. Дэне Уайту наверняка не помешает боец, готовый выскочить на замену какому-нибудь травмированному топу. Олейник всё ещё способен навязать борьбу любому тяжеловесу.
UFC в России
Исторический российский кард UFC просто обязаны собрать и самых популярных наших бойцов. Одним из таких давно является Алексей Олейник. Удав ярко выступает в клетке, всегда уважителен к соперникам и очень открыт в общении с прессой и фанатами.
UFC обязательно нужно задуматься о том чтобы дать Олейнику шанс проявить себя даже в случае поражения от Албини. Удав нужен компании как один из важнейших элементов в завоевании российского рынка. Дэна Уайт давно обозначил заинтересованность компании в движении в нашу сторону. Сотрудничество с одним из лучших и любимых российских тяжеловесов обязательно поможет американской компании в освоении местной публики.