Макгрегор намекнул на скорое возвращение в октагон

У ирландского бойца и экс-чемпиона организации Конора Макгрегора , который напал на автобус с участниками турнира UFC 223 в преддверии проведения шоу, в ближайшее время может состояться возвращение в октагон.

Макгрегор полтора года не проводил боёв MMA, и в настоящее время его возвращению к турнирам мешают проблемы с законом, но Конор вернулся к тренировкам. Ирландец в своём «инстаграме» опубликовал два видео со спаррингами, что может служить намёком на готовящееся возвращение бойца в UFC.

Посмотреть видео можно на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».