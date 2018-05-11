Отец Нурмагомедова рассказал, кто станет следующим чемпионом UFC из России

Абдулманал Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпионата Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова , рассказал, кто видит в числе претендетов на титул организации среди бойцов из России.

«Следующим чемпионом UFC из России должен стать Александр Волков или Ислам Махачев . Махачеву нужно два победных боя, и он в десятке, потом уже — претендент. Школу знает, он тренируется с Хабибом, бои заканчивает досрочно. Полтора-два года и Ислам будет чемпионом», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС

Ранее сообщалось, что боец Магомедшарипов не подписывал контракт на бой с Родригесом.