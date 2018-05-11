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Отец Нурмагомедова рассказал, кто станет следующим чемпионом UFC из России
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Отец Нурмагомедова рассказал, кто станет следующим чемпионом UFC из России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Абдулманал Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпионата Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал, кто видит в числе претендетов на титул организации среди бойцов из России.
«Следующим чемпионом UFC из России должен стать Александр Волков или Ислам Махачев. Махачеву нужно два победных боя, и он в десятке, потом уже — претендент. Школу знает, он тренируется с Хабибом, бои заканчивает досрочно. Полтора-два года и Ислам будет чемпионом», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Ранее сообщалось, что боец Магомедшарипов не подписывал контракт на бой с Родригесом.
RT на русском: последние новости
Александр Емельяненко: не сомневался в победе над Гонзагой Россиянин Магомедшарипов проведёт бой с мексиканцем Родригесом на турнире UFC 227 Нурмагомедову в Хасавюрте подарили автомобиль и земельный участок
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