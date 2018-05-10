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Тренер Нурмагомедова: россияне Махачев и Волков могут претендовать на чемпионство в UFC
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Тренер Нурмагомедова: россияне Махачев и Волков могут претендовать на чемпионство в UFC 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Следующим российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен стать Александр Волков или Ислам Махачев. Такое мнение ТАСС высказал Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец единственного российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
" [Следующим чемпионом UFC из России должен стать] Александр Волков или Ислам Махачев, — сказал Нурмагомедов. — Махачеву нужно два победных боя, и он в десятке, потом уже — претендент. Школу знает, он тренируется с Хабибом, бои заканчивает досрочно. Полтора-два года и Ислам будет чемпионом".
Волков является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. В активе спортсмена 30 побед и шесть поражений.
Махачев является партнером по команде Хабиба Нурмагомедова. На его счету 15 побед и одно поражение. Следующий бой он проведет 28 июля в Канаде против местного бойца Каяна Джонсона.
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