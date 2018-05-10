Эдди Альварес предложил Дастину Порье провести реванш

Боец UFC Эдди Альварес предложил Дастину Порье провести реванш на турнире в Калгари UFC on FOX 30. Об этом спортсмен написал в своём «твиттере».

Ранее Альварес подчёркивал, что не собирается вовзращаться в октагон до получения нового контракта. Президент UFC Дэна Уайт говорил, что он пытается достичь договорённости о новом контракте с Эдди Альваресом и устроить его реванш с Дастином Порье. По словам Уайта, переговоры складывались успешно.

«Дастин, увидимся в Калгари. Всего наилучшего моим друзьям из UFC», — написал Альварес.