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Эдди Альварес предложил Дастину Порье провести реванш
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Эдди Альварес предложил Дастину Порье провести реванш 

Чемпионат.com 2 часа назад
Боец UFC Эдди Альварес предложил Дастину Порье провести реванш на турнире в Калгари UFC on FOX 30. Об этом спортсмен написал в своём «твиттере».
Ранее Альварес подчёркивал, что не собирается вовзращаться в октагон до получения нового контракта. Президент UFC Дэна Уайт говорил, что он пытается достичь договорённости о новом контракте с Эдди Альваресом и устроить его реванш с Дастином Порье. По словам Уайта, переговоры складывались успешно.
«Дастин, увидимся в Калгари. Всего наилучшего моим друзьям из UFC», — написал Альварес.
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