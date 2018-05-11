5 выводов по итогам матча Россия — Чехия на чемпионате мира — 2018

Мастеров уровня Крейчи и Пастрняка у нас нет. И с этим надо смириться.

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира в Дании. После 20:0 с аутсайдерами последовала осечка в игре с Чехией. Какие выводы можно сделать из матча с прямым конкурентом?

Кошечкин на дал поводов для вратарской чехарды

Скажем честно, по поводу Василия Кошечкина было много опасений. Начиная с того, что он довольно средне провёл Олимпиаду, заканчивая тем, что перед чехами у него была слишком длительная пауза. На деле же к нему не может быть претензий. В отдельных эпизодах казалось, что опытный вратарь нервничает. Были некие шероховатости во взаимодействиях с защитниками. Но в целом Кошечкин не пропустил ни одного своего гола, а когда было нужно — выручал. Ну не предъявлять же ему претензии за рикошет от Яковлева в овертайме или за падение Зайцева ? Даже первая чешская шайба — это прежде всего сумасшедшее мастерство Давида Крейчи . По трём первым матчам было непонятно, есть ли у сборной России первый вратарь. Игра с чехами не стала бенефисом Кошечкина, но в целом сомнения развеяла. Было бы хуже, если бы первый серьёзный соперник заставил тренеров пуститься в хаотичные эксперименты с вратарями.

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Зайцев лучший с шайбой, но, как и все, небезгрешен

Ещё в игре с Беларусью защитник «Торонто» выдал такой пас на Максима Мамина , что восхищения не мог сдержать даже Илья Воробьёв . Но одно дело парить над «карликами», а другое — доминировать в игре с топ-сборной. С точки зрения атаки Никита Зайцев провёл выдающийся матч. Его диагональный пас на Александра Барабанова просится в учебники. С его же передачи должен был забивать Павел Бучневич , но не попал по пустым воротам. Не осталось никаких сомнений, что по игре с шайбой Зайцев на голову выше всех защитников сборной России, а то и некоторых нападающих. Было видно, как Никита, играющий в «Торонто» защитника-домоседа, изголодался по большинству.

А вот что касается игры в своей зоне, то здесь к энхаэловцу есть вопросы. Третий гол чехов во многом на его совести. Не смог он накрыть Крейчи, и когда тот сравнивал счёт. Впрочем, был ли в нашей команде хотя бы один защитник, который матч с Чехией провёл идеально? По сути, чуть ли не все пропущенные шайбы — результат индивидуальных, а не системных ошибок. Потряхивало Никиту Нестеров, второй гол привезла пара Трямкин — Хафизуллин, в третьем периоде откровенно «поплыл» Владислав Гавриков , а в овертайме роковую ошибку допустил Егор Яковлев . Разве что Богдан Киселевич , закончивший матч со вторым игровым временем, обошёлся без серьёзных помарок.

Сошников добавил агрессии, а надо бы мастерства

Пока в другие сборные приезжают звёзды НХЛ, мы на безрыбье заявляем игроков, которые в иные сезоны не приблизились бы к чемпионату мира и на километр. Накануне игры с чехами был внесён в заявку Никита Сошников , а впервые вышел на лёд он в середине второго периода. Форвард «Сент-Луиса» сразу спровоцировал чехов на потасовку, а оказавшись в первом звене на месте Капризова, добавил сочетанию динамики. Бежать, цепляться, втыкаться — на всё это Сошников способен даже после сотрясения мозга, которое его агрессию несколько поумерило. Никита, будучи 13-м нападающим, оказался вполне уместен в роли энерджи-форварда. Вот только сборной России сейчас необходимо совсем другое. Учитывая, что уже во втором звене у нас играет центр-разрушитель, пусть и уровня НХЛ, налицо критический дефицит мастерства. И Сошников здесь точно не помощник. Алексей Бывальцев куда техничнее и умнее, но после травмы Динара Хафизуллина высока вероятность, что в заявку внесут не новичка СКА, а Алексея Береглазова

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Звено Дацюка не доминировало

Если сбои в обороне прогнозировались, то уход в тень звена Капризов — Дацюк — Дадонов стал неприятным сюрпризом. И ведь первые матчи ничего подобного не предвещали. Стартовая тройка создавала массу моментов, не страдала из-за низкой реализации и в целом выглядела главной надеждой сборной России в атаке. С чехами всё было по-другому. Ударное, казалось бы, сочетание больше времени проводило в своей зоне. Выходя то против звена Крейчи, то против тройки Плеканеца, наши лидеры были вынуждены сдерживать лучших игроков соперника. Йозеф Яндач добился этого во многом благодаря преимуществу в очерёдности смен, которое досталось чехам вместе со статусом номинальных хозяев.

Если в играх с аутсайдерами Дацюк и Ко частенько пижонили, то в четверг было не до этого. Просто потрогать шайбу уже было за счастье. Не случайно ведь Воробьёв в середине второго периода разбил это сочетание, поставив на место Кирилла Капризова только-только включённого в заявку Никиту Сошникова. Значит ли это, что именно Капризов — самой слабый элемент в механизме? Скорее его отправили в третье звено на правах универсала. Кириллу всё равно, на каком фланге играть. А вот к Дадонову претензии куда уместнее. На роль главной звезды сборной России он пока явно не тянет. 20:0, как мы и опасались, исказили реальность. Вся надежда на то, что присутствие на противоположном фланге Никиты Гусева сможет растормошить форварда «Флориды».

У нас нет игроков уровня Крейчи и Пастрняка

Собственно, этот пункт вытекает из предыдущего. Звено Капризов — Дацюк — Дадонов выглядит монструозно на фоне австрийцев с французами, но при более плотной обороне и совершенно ином темпе очарование этой тройкой спадает. Волшебник порой не выдерживает скоростей, а та самая «химия» между Дадоновым с Капризовым не столь очевидна, когда почти нет свободного пространства. А что же творится за пределами первого звена? Хорош Барабанов, и это пока главное откровение чемпионата мира. Бучневич способен сверкать, но исключительно эпизодами, как в случае со слепым пасом на Григоренко. В общем и целом у сборной России нет и близко связки уровня Пастрняк — Крейчи. А ведь у следующих соперников исполнители не хуже. Чего только стоит шведская тройка Янмарк — Зибанеджад — Ракелль. Думать о встрече с Патриком Кейном или Коннором Макдэвидом пока и вовсе страшно.

Чешская парочка, в одиночку растерзавшая сборную России, уникальна не только инстинктом убийцы, но и умением делать обыденные вещи на высочайших скоростях. Наши же лидеры пока способны либо на то, либо на другое. Грубо говоря, мы можем навязывать темп, но играть при этом предельно просто, или плести кружева в пешеходном режиме. В этом, собственно, и кроется разница в классе. И ничего сборной России с этим не поделать. Долгие годы мы опирались на индивидуальное превосходство своих игроков. Теперь наша национальная команда по вине обстоятельств оказалась в роли чехов или финнов. Если рассчитывать на медали, то только выступая единым кулаком. Вот только есть ли у нас система игры, которая может компенсировать недостаток в классе?