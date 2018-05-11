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Рамазан Эмеев и Султан Алиев — участники ближайшего турнира UFC
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Рамазан Эмеев и Султан Алиев — участники ближайшего турнира UFC 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Рамазан Эмеев и Султан Алиев — участники ближайшего турнира UFCДагестанским бойцам Рамазану Эмееву и Султану Алиеву предстоят выступления на ближайшем турнире UFC 224, который пройдет в ночь на 13 мая в бразильском Рио-де-Жанейро.
Их соперниками станут местные бразильские файтеры. Эмеев проведет бой против Альберто Мины, а Султан Алиев сразится с Ворли Алвесом.
Для Рамазана Эмеева и Султана Алиева это второй и третий поединки соответственно под эгидой UFC. Оба бойца выступают в полусредней весовой категории.
Фото: UFC. com
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