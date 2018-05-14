Олейник хочет провести следующий бой UFC в сентябре

В последнем поединке UFC 224 россиянин победил бразильца Жуниора Альбини в первом раунде удушающим приемом.

— Тяжелее было перед боем, чем во время него, — цитирует «Р-Спорт» Олейника. — Я не скажу, что этот соперник был слабым. Еще посмотрим его в других боях: пацан крепкий и сильный. Я встаю в поединках с такими оппонентами. Он весит 130 кг, является хорошим ударником. Здесь либо я сделаю ошибку, либо он. В итоге он сделал ошибку и поплатился за это. Что касается следующего боя, то будем смотреть. Но мы просили у UFC бой на сентябрь. Если будет все по плану, то именно в эти сроки проведем бой.