Тони Фергюсон: Настоящим чемпионом должен быть я, а Хабиб — временным

Американский легковес UFC Тони Фергюсон (22-3) не скрывает своего недовольства решением организации лишить его «временного» чемпионского титула. Напомним, что 7 апреля на UFC 223 Тони и Хабиб Нурмагомедов (26-0) в очном поединке должны были определить нового полноправного чемпиона, но из-за травмы Фергюсон отказался от боя за неделю до выхода в октагон, и в итоге Хабиб завоевал вакантный титул в поединке против Эла Якуинты.

«Доктор сказал, что выздоровление займёт от трёх до шести месяцев, но я быстро поправляюсь. Когда вернётся Хабиб, тогда вернусь и я. Думаю, в ноябре, — заявил Фергюсон в интервью ESPN. — В UFC заявили, что моего титула временного чемпиона больше не существует, и Хабиб — единственный чемпион в лёгком весе. Но они не отправляли никаких официальных сообщений моим менеджерам. На мой взгляд, я по-прежнему настоящий чемпион лёгкого веса и никогда не лишался пояса. Из-за этой травмы я упустил проценты от PPV и огромный гонорар за бой. Они должны либо вернуть мне титул, либо сохранить те же условия контракта. Я это заслужил».

«Я считаю, Якуинта отлично выступил на UFC 223, но Хабиб собирается говорить, что выиграл Супербоул, после того как обыграл третий состав? Многие восхищаются им, но я вижу его недостатки. Он меня вообще не впечатлил. Я думаю, UFC будут делать что захотят, как и всегда. Но лишить меня титула — это неуважение. Я по-прежнему должен быть временным чемпионом. По сути, я должен быть чемпионом, а Хабиб — обладать временным титулом».

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Источник: FightTime

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