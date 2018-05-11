Абдулманап Нурмагомедов: «Тони, чем быстрее вернешься, тем быстрее уроним»

Абдулманап Нурмагомедов : « Тони , чем быстрее вернешься, тем быстрее уроним»Заслуженный тренер России и отец именитого бойца Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов ответил на высказывания американца Тони Фергюсона, с которым у Хабиба так и не состоялся бой.

Во время прямого эфира в Инстаграм, залечивающий травму Фергюсон попытался посеять смуту между отцом и сыном, сказав, что Хабиб пренебрегает методами отца и доверил подготовку к боям другим людям.

«Почему ваш сын доверил подготовку к другим людям? Он пренебрегает вашими методами или что? Мне кажется, если бы Хабиб тренировался как раньше с вами, то мог выступать куда лучше. С такой его подготовкой как сейчас, я еще больше жалею, что получил травму. Я бы просто сделал больно всей его семье, нокаутировав Хабиба», — сказал Фергюсон.

Абдулманап Нурмагомедов был краток в своем ответе американцу, оставив следующий комментарий: «Здоровья тебе и быстрого возвращения Тони. Чем быстрее вернешься, тем быстрее уроним. Ждем тебя. Меньше слов, больше дела Тони!».

Напомним, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном неоднократно срывался по разным причинам.