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Александр Шлеменко: «У Олейника все получится в бою с Альбини»
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Александр Шлеменко: «У Олейника все получится в бою с Альбини» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высоко оценил шансы Алексея Олейника в бою с бразильцем Жуниором Альбини в рамках шоу UFC 224.
— Для Алексея началась новая жизнь, когда он подписал контракт с UFC, — сказал Шлеменко. — Он часто дерется, эффектно побеждает. Думаю, у него и здесь все получится, потому что Альбини проигрывал Орловскому, а Олейник с Андреем тренируются в одном зале. Думаю, они выработают правильную стратегию для победы над бразильцем. Продлит дли UFC контракт с Олейником? Думаю, тут все будет зависеть от того, как Алексей себя проявит в ближайшем бою. Тот факт, что осенью планируется турнир UFC в России, ничего не значит. У нас и так очень много бойцов, всем даже места в карде не хватит. Это не будет первостепенным фактором в вопросе продления контракта с Олейником.
Турнир UFC 224 пройдет в Рио-де-Жанейро в ночь на воскресенье по московскому времени. (Михаил ПОТАПОВ)
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