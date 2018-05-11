Альварес: «Во время боев Хабиба хочется спать»

— У меня есть видео, на котором один из зрителей спит во время боя Хабиба. Когда я укладываю спать своих детей, то говорю им «настало время Хабиба». Я люблю Россию. Я дерусь в более русском стиле, чем Хабиб. Я бился в Санкт-Петербурге, я сражался за аудиторию в России. Я дрался за нее, а не боролся. Во время боев Хабиба хочется спать, — сказал Альварес во время прямого эфира с фанатами.