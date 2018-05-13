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Нурмагомедов сообщил, что Криштиану Роналду может стать его секундантом в одном из боев
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Нурмагомедов сообщил, что Криштиану Роналду может стать его секундантом в одном из боев 

ТАСС 10 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов допустил, что португальский футболист Криштиану Роналду может стать его секундантом в одном из следующих поединков. Об этом спортсмен сообщил во время онлайн-конференции в Пензе.
"Хороший вопрос, я спрошу у Роналду [сможет ли он стать секундантом], — сказал Нурмагомедов. — Думаю, что если у них будет межсезонье — то, почему бы и нет, можно попробовать. Если нет, то боюсь, что не получится".
Нурмагомедов и Роналду поддерживают дружеские взаимоотношения. Боец приезжал на матчи мадридского "Реала", за который выступает португальский футболист.
29-летний Нурмагомедов стал чемпионом UFC в начале апреля, победив американца Эла Яквинту. Всего на счету россиянина 26 побед и ни одного поражения в ММА.
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