Нурмагомедов сообщил, что Криштиану Роналду может стать его секундантом в одном из боев 

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов допустил, что португальский футболист Криштиану Роналду может стать его секундантом в одном из следующих поединков. Об этом спортсмен сообщил во время онлайн-конференции в Пензе.
"Хороший вопрос, я спрошу у Роналду [сможет ли он стать секундантом], — сказал Нурмагомедов. — Думаю, что если у них будет межсезонье — то, почему бы и нет, можно попробовать. Если нет, то боюсь, что не получится".
Нурмагомедов и Роналду поддерживают дружеские взаимоотношения. Боец приезжал на матчи мадридского "Реала", за который выступает португальский футболист.
29-летний Нурмагомедов стал чемпионом UFC в начале апреля, победив американца Эла Яквинту. Всего на счету россиянина 26 побед и ни одного поражения в ММА.