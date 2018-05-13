Федор Емельяненко поделился ожиданиями от чемпионата по ММА

Федор Емельяненко поделился ожиданиями от чемпионата России по ММА

Президент Союза смешанных боевых единоборств России Федор Емельяненко поделился ожиданиями от чемпионата России, который пройдет в Челябинске, передает пресс-служба организации.

"Второй раз Челябинск принимает чемпионат России по ММА, и именно здесь пройдет отбор лучших спортсменов на первенства мира и Европы. Челябинские спортсмены и федерация несколько раз признавались лучшими, здесь есть чемпионы мира и Европы, есть спортсмены, которые успешно выступают в профессиональных промоушенах.

На соревнованиях я обычно смотрю и оцениваю мастерство ребят. Присматриваюсь к тем, кто проходит в следующий круг чемпионата. Мне интересны не просто поединки, а путь спортсменов, их развитие", — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

Ранее американский боец смешанных стиля (MMA) Чел Соннен заявил, что бои российского спортсмена Федора Емельяненко, организованные японской компанией Pride, были постановочными.