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Федор Емельяненко поделился ожиданиями от чемпионата по ММА
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Федор Емельяненко поделился ожиданиями от чемпионата России по ММА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Союз ММА России
Президент Союза смешанных боевых единоборств России Федор Емельяненко поделился ожиданиями от чемпионата России, который пройдет в Челябинске, передает пресс-служба организации.
"Второй раз Челябинск принимает чемпионат России по ММА, и именно здесь пройдет отбор лучших спортсменов на первенства мира и Европы. Челябинские спортсмены и федерация несколько раз признавались лучшими, здесь есть чемпионы мира и Европы, есть спортсмены, которые успешно выступают в профессиональных промоушенах.
На соревнованиях я обычно смотрю и оцениваю мастерство ребят. Присматриваюсь к тем, кто проходит в следующий круг чемпионата. Мне интересны не просто поединки, а путь спортсменов, их развитие", — сказал Емельяненко на пресс-конференции.
Ранее американский боец смешанных стиля (MMA) Чел Соннен заявил, что бои российского спортсмена Федора Емельяненко, организованные японской компанией Pride, были постановочными.
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