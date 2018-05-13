Федор Емельяненко: Видеть таких бойцов как Нурмагомедов важно для роста спортсменов

— Второй раз Челябинск принимает чемпионат России по ММА, и именно здесь пройдет отбор лучших спортсменов на чемпионаты мира и Европы. Челябинские спортсмены и федерация несколько раз признавались лучшими, здесь есть чемпионы мира и Европы, есть спортсмены, которые успешно выступают в профессиональных промоушенах. На чемпионатах я обычно смотрю и оцениваю мастерство ребят. Присматриваюсь к тем, кто проходит в следующий круг чемпионата. Мне интересны не просто поединки, а путь спортсменов, их развитие.

— Для чего организаторы пригласили на чемпионат Хабиба Нурмагомедова

— Хабиб забрался на самую вершину. Видеть таких бойцов важно для роста спортсменов, для мотивации и для движения вперед.

— Есть ли вероятность, что ММА попадает список олимпийских видов спорта?

— Думаю, да. Наш вид спорта очень популярен.

— Союз ММА России получил аккредитацию. Ближайшие планы и вектор развития ММА в России?