Федор Емельяненко: Видеть таких бойцов как Нурмагомедов важно для роста спортсменов 

— Второй раз Челябинск принимает чемпионат России по ММА, и именно здесь пройдет отбор лучших спортсменов на чемпионаты мира и Европы. Челябинские спортсмены и федерация несколько раз признавались лучшими, здесь есть чемпионы мира и Европы, есть спортсмены, которые успешно выступают в профессиональных промоушенах. На чемпионатах я обычно смотрю и оцениваю мастерство ребят. Присматриваюсь к тем, кто проходит в следующий круг чемпионата. Мне интересны не просто поединки, а путь спортсменов, их развитие.
— Для чего организаторы пригласили на чемпионат Хабиба Нурмагомедова?
— Хабиб забрался на самую вершину. Видеть таких бойцов важно для роста спортсменов, для мотивации и для движения вперед.
— Есть ли вероятность, что ММА попадает список олимпийских видов спорта?
— Думаю, да. Наш вид спорта очень популярен.
— Союз ММА России получил аккредитацию. Ближайшие планы и вектор развития ММА в России?
— Министерство спорта продлило нашу аккредитацию, особых замечаний к нашей работы не было, но были указаны те моменты, на которые следует обратить внимание. Это развитие детского ММА, — правила уже утверждены в Министерстве спорта. Это и вхождение в систему ДЮСШ, вхождение в российскую армию, в систему МВД. Работы, на самом деле, предстоит еще много, — цитирует Емельяненко пресс-служба Союза ММА России.