«Присматриваюсь к бойцам»: Фёдор Емельяненко приехал в Челябинск на чемпионат России по ММА

Сегодня, 12 мая, в арене «Трактор» стартовал чемпионат России по ММА, на котором выступят более 150 спортсменов. Перед церемонией открытия президент Союза ММА России, многократный чемпион мира Федор Емельяненко оценил уровень спортсменов и поделился планами.

— Второй раз чемпионат России в Челябинске. Город заслужил почётную миссию принять чемпионат России, провести отбор лучших на чемпионаты Европы и мира. Челябинские спортсмены давно зарекомендовали себя, — отметил он. — Я присматриваюсь к бойцам. Мне интересен не просто состав команды, но и путь. Прежде чем попасть сюда, спортсмены прошли большой отбор. В целом от чемпионата к чемпионату уровень бойцов растет, и я вижу, что чемпионы страны готовы выступать в профессиональных промоушенах.

Он отметил, что талантливые спортсмены будут рекомендованы в промоушены ММА, в том числе Bellator. Отвечая на вопрос, может ли кто-то попасть в Fedor Team, он отметил, что обычно берёт туда только тех ребят, которые работают с ним с самого детства.

— Посмотрим, подумаем, — сказал Емельяненко.

Отвечая на вопрос, могут ли смешанные единоборства стать олимпийским видом спорта, Фёдор Емельяненко отметил, что одним из важных шагов к этому станет слияние Всемирной ассоциации ММА (WMMAA) и Международной федерации ММА (IMMAF), а затем вхождение их в международную организацию «Спорт-Аккорд».

Между тем ММА в ближайшее время ждёт введение допинг-контроля — это одно из требований для подачи заявки на вступление в «Спорт-Аккорд».

— Я не хочу сказать, что наши бойцы принимают допинг, но контроль должен быть, учитывая, насколько эта проблема в спорте актуальна, — отметил Фёдор Емельяненко.

Сегодня в арене «Трактор» пройдут предварительные поединки чемпионата России. Завтра в 17:00 состоятся финалы и профессиональные поединки по ММА. Билеты на чемпионат ещё есть в продаже, приобрести их можно через интернет или в точках продаж городских зрелищных касс. Цена демократичная: от 300 до 700 рублей.