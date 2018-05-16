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Емельяненко: полностью поддерживаю Попова на выборах президента ОКР
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Емельяненко: полностью поддерживаю Попова на выборах президента ОКР 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля, президент Союза смешанных единоборств России Фёдор Емельяненко поддержал выдвижение четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова на пост главы Олимпийского комитета России.
«Сегодня я узнал, что мой хороший друг Александр Попов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России. Александра я знаю очень давно, он достойный человек и заслуженный спортсмен. Именно такие люди должны возглавлять олимпийское движение в нашей стране. Желаю Александру победы и полностью поддерживаю его кандидатуру!» — написал Емельяненко на своей странице в сети «Инстаграм».
Ещё одним кандидатом является первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. Выборы пройдут на Олимпийском собрании 29 мая.
Фото доступно в «инстаграме» Фёдора Емельяненко.
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