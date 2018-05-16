Емельяненко: полностью поддерживаю Попова на выборах президента ОКР 

Российский боец смешанного стиля, президент Союза смешанных единоборств России Фёдор Емельяненко поддержал выдвижение четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова на пост главы Олимпийского комитета России.
«Сегодня я узнал, что мой хороший друг Александр Попов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России. Александра я знаю очень давно, он достойный человек и заслуженный спортсмен. Именно такие люди должны возглавлять олимпийское движение в нашей стране. Желаю Александру победы и полностью поддерживаю его кандидатуру!» — написал Емельяненко на своей странице в сети «Инстаграм».
Ещё одним кандидатом является первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. Выборы пройдут на Олимпийском собрании 29 мая.
Фото доступно в «инстаграме» Фёдора Емельяненко.