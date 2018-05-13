UFC 224: Лиото Мачида отправил Витора Белфорта на пенсию жёстким нокаутом

Рио-де-Жанейро, Бразилия. Прощание легендарного бразильца Витора Белфорта (26-14) с UFC получилось смазанным. В рамках основного карда домашнего турнира UFC 224 он уступил нокаутом соотечественнику и ещё одному ветерану промоушена на излёте Лиото Мачиде (24-8).

После бедного на интересные события первого раунда, в начале второго Мачида разрядил фронт-кик задней ногой прямиком в челюсть Витора, после чего тот рухнул на канвас. Чистый КО.

Вскоре Белфорт подтвердил намерение завязать с боями. А Мачида выиграл два поединка подряд впервые с 2014 года.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Мачида-Белфорт (появится позже)

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