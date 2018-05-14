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Боец UFC закончил бой ударом на $50 тыс.
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Боец UFC закончил бой ударом на 50 тысяч долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Лиото Мачида получил 50 тысяч долларов бонуса за нокаут соотечественника Витора Белфорта на событии UFC 224. Видео решающего удара размещено на Youtube-канале пользователя Danilo Novaes.
Во втором раунде Мачида удалось нокаутировать соперника прямым ударом ногой. Стопа 39-летнего бразильца угодила прямо по лицу Белфорта.
Бойца вознаградили денежным бонусом на 50 тысяч долларов, сообщает MMA Fighting. Помимо этого еще трое участников вечера получили вознаграждение за зрелищные бои.
Карьера опытного бойца началась в 1996 году. В активе Мачиды 24 победы и восемь поражений.
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