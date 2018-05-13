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Bellator 199: Бэйдер нокаутировал Лаваля, став последним полуфиналистом Гран-при
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Bellator 199: Бэйдер нокаутировал Лаваля, став последним полуфиналистом Гран-при 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 199. Его главным событием стал поединок четвертьфинала Гран-при Bellator в тяжёлом весе между Райаном Бэйдером и Мухаммадом Лавалем.
Бой не продлился и минуты. Уже в его дебюте соперники пошли на сближение и Бэйдер сумел донести до Лаваля тяжёлый левый сбоку. Вслед за этим он бросился на добивание соперника, вынудив рефери остановить бой.
Таким образом Бэйдер стал последним полуфиналистом Гран-при Bellator. В следующей стадии турнира он встретится с Мэттом Митрионом. В другом полуфинале сойдутся Фёдор Емельяненко и Чейл Соннен.
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