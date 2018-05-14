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Келвин Гастелум: Больше не выйду в клетку, пока не получу бой за титул UFC
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Келвин Гастелум: Больше не выйду в клетку, пока не получу бой за титул UFC 

Vringe.com 15 минут назад
Фото: Vringe.com
Американский средневес UFC Келвин Гастелум (15-3) уверен, что как никто другой заслуживает бой за титул чемпиона, и потому собирается ждать своего шанса, больше не выходя в клетку до тех пор, пока не получит желаемого.
В рамках прошедшего 12 мая в Рио-де-Жанейро турнира UFC 224 Келвин победил по очкам бразильца Роналдо Соузу.
«Я уверен, что следующим для меня должен быть бой за титул, — заявил Гастелум на пресс-конференции после тяжёлого триумфа. — Не думаю, что приму какой-либо другой бой, кроме титульного. Я самый активный из средневесов, и все мои соперники — это либо ребята из топ-10, либо экс-чемпионы. Так что я чувствую, что заслуживаю титульный бой, и не буду драться, пока его не получу».
Действующим обладателем титула UFC в среднем весе является Роберт Уиттакер, который следующую защиту проведёт 9 июня на UFC 225 в Чикаго (США) против Йоэля Ромеро.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гастелум-Соуза
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