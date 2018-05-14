11 жестких нокаутов, от которых вы потеряете сознание

Лиото Мачида — Витор Белфорт, UFC 224 5 февраля 2011 года Андерсон Силва попал фронт-киком точно в челюсть Белфорта и прервал пятиматчевую победную серию соотечественника.

Через полтора месяца Лиото Мачида проделал то же самое, но с Рэнди Кутюром . Эти нокауты до сих пор появляются во всех хайлайтах, которые вы можете найти на YouTube по запросу «Лучшие нокауты в истории ММА».

12 мая 2018-го Мачида решил обновить подборку. Примечательно, что на все тот же фронт-кик попался Витор Белфорт, который, кажется, забыл свой 2011-й.

Фабьен Эдвардс — Клаудио Конти, BAMMA 35 Эдвардс пока стабильно выигрывает у каждого соперника. Он умеет душить, делать болевые на руки и нокаутировать.

В своем 10-м профессиональном бою Фабьен решил проверить печень соперника. Не прогадал.

Оли Томпсон — Ден Чаолонг, Road FC 47 Вот еще одна вариация нокаута в печень. Оригинальная и эффективная работа из позиции сайд-контроля.

Райан Бэйдер — Кинг Мо, Bellator 199 Возможно, не самый зрелищный нокаут, но вы обязаны его увидеть. Райан Бэйдер — фаворит Гран-при, в котором участвует Федором Емельяненко

Потенциальный соперник российского тяжеловеса за 14 секунд обеспечил себе путевку в полуфинал, где его ждет Мэтт Митрион

Аарон Пико — Ли Моррисон, Bellator 199 21-летний Аарон Пико был подписан в Bellator на правах одного из самых одаренных борцов США. Тем не менее, пока все его победы одержаны красивыми и быстрыми нокаутами.

Бой с Ли Моррисоном — не исключение. После пропущенного апперкота соперник Пико даже кувыркнулся.

Хави Айала — Чейк Конго, Bellator 199 В ноябре 2016-го Айале потребовалось 16 секунд, чтобы нокаутировать Сергея Харитонова . После он предоставил конкурентный бой Рою Нельсону, а на минувших выходных 42-летний Чейк Конго показал, что бывает, если увлечься атакой.

Элизеу Залески — Шон Стриклэнд, UFC 224 Удары ногой с разворота всегда выглядят красиво. Особенно, если попадают точно в цель.

Интересно, что последующим добиванием Залески успел сначала выключить Стриклэнда, а потом и привести в чувство.

Кифер Кросби — Джош Плэнт, BAMMA 35 Бой продлился меньше 4 минут, но это время бойцы провели так, что оторваться от зрелища не мог даже присутствовавший на турнире Конор Макгрегор

А завершилось все добиванием в исполнении Кросби. Находился он в не самой удачной позиции, жесткие попадания локтям в голову вынудили рефери остановить поединок.

Аори Геле — Джа Хьюн Ким, Road FC 47 Пусть Геле продемонстрировал не самое впечатляющее добивание, но вы посмотрите, как резво боец по прозвищу «Кунг-Фу Панда» управляется со своими ногами.

Алатенг Хэйли — Кваг Йонг-Хун, Road FC 47 Самая образцовая «двоечка» и не менее образцовое добивание в исполнении Хэйли.

Джейсон Стивенсон — Стив Муцзу, Shamrock FC 305 Чтобы победить в дебютном профессиональном поединке, Стивенсону потребовалось всего 10 секунд.

На самом деле, все могло закончится и раньше, если бы рефери увидел, что Муцзу находился в стоячем нокауте.