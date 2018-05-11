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UFC уволил бойца за отказ драться с россиянином
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UFC уволил бойца за отказ драться с россиянином 

Lenta.ru 11 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) решило уволить мексиканца Яира Родригеса, выступающего в полулегкой весовой категории. Об этом в интервью Los Angeles Times сообщил президент UFC Дэйна Уайт.
Отмечается, что это произошло после того, как Родригес отказался драться с россиянином Забитом Магомедшариповым. В последнем бою 27-летний уроженец Дагестана одержал победу над американцем Кайлом Бочняком.
«Родригес не дрался год, отказался от поединка с Рикардо Ламасом, а потом от встречи с бойцом, который находится ниже него в рейтинге. Он может выступать, где захочет. Он назвал это фейковой новостью, но она настоящая», — прокомментировал Уайт твит Родригеса, в котором он назвал новость об увольнении из UFC ложью.
25-летний Родригес провел в UFC семь боев, в которых одержал шесть побед (две — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем поединке, состоявшемся 13 мая 2017 года, мексиканец проиграл бывшему чемпиону в легком весе Фрэнки Эдгару.
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