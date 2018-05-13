UFC 224: Келвин Гастелум вырвал победу у Роналдо Соузы

Рио-де-Жанейро, Бразилия. Победитель UFC TUF 17 американец Келвин Гастелум (15-3) выиграл важнейший бой в гонке претендентов на титул чемпиона в среднем весе, вырвав победу по очкам у бразильского экс-чемпиона Strikeforce Роналдо Соузы (25-6) во втором по значимости поединке турнира UFC 224.

На старте боя Гастелуму пришлось несладко. Он выдержал атаку на настиле и попытки Соузы провести сабмишен. Тем не менее, даже два выхода в фулл-маунт не помогли Роналдо. А также обернулись для него значительными потерями энергии.

Во втором раунде преимущество было уже на стороне Келвина, который усадил бразильца на канвас левым прямым и избегал сближений, удерживая соперника на дистанции длинными ударами.

Третий раунд прошёл в равной борьбе, но незадолго до финального гонга Гастелуму удалось провести результативную серию, что, возможно, и склонило чашу судейских весов в его пользу.

29-28 Соузе и 29-28, 29-28 Гастелуму.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гастелум-Соуза (появится позже)

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