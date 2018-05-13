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Боец MMA раскритиковал судейство с соперником на спине
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Боец MMA раскритиковал судейство с соперником на спине 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британский боец смешанного стиля (MMA) Пол Дейли раскритиковал судейство прямо во время поединка с Джоном Фитчем на событии Bellator 199, прошедшего в Сан Хосе, штат Калифорния. Видео боя с участием британца опубликовано в Twitter-аккаунте Fancy Combat.
Недовольный судейством Дэйли не стал дожидаться финального гонга. За минуту до завершения боя британец, будучи атакованным соперником со спины, начал высказывать претензии судьям. Боец даже издал несколько неодобрительных восклицаний «бу».
Британец проиграл бой решением судей. Теперь на счету 35-летнего Дэйли 40 побед и 16 поражений.
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