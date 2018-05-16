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Американский боец: мы с Федором Емельяненко — подонки
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Американский боец: мы с Федором Емельяненко — подонки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американский боец смешанного стиля (MMA) Чел Соннен высказался насчет боя в четвертьфинале гран-при тяжеловесов Bellator между Федором Емельяненко и Фрэнком Миром, передает "Советский спорт".
"Бой был похож на битву бульдогов. Дрались очень небрежно. И нокаут был хоть и на 48 секунде, но столько много всего произошло за это время! Мне понравилось. Я ожидал, что Мир победит, но Федор ему создаст проблемы в начале боя, и он их создал", — сказал американец.
Также спортсмен выразил мнение насчет образа Емельяненко.
"Он выглядит приятным парнем, но это уловка. Все бойцы ищут для себя подходящий образ. В этом уважительном уважении ко всем, скромности и белоснежки-переводчице он нашел что-то полезное для себя. Но в конечном счете он просто боец, как и я. Он может сколько угодно одевать маску и говорить, что верует в Бога, но в конечном счете ты полуголым оказываешься заперт в стальной клетке с соперником, которого хочешь избить. Так что ты подонок, как и я", — заключил Соннен.
Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко поделился ожиданиями от чемпионата России по ММА.
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