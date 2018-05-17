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Митрион захотел побить Емельяненко в Москве
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Митрион: я хочу побить Емельяненко в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Союз ММА России
Американский боец смешанного стиля (MMA) Мэтт Митрион выразил желание провести бой с россиянином Федором Емельяненко в Москве, сообщает "Советский спорт".
"Если я побью Бадера, а Емельяненко повезет одолеть Чейла, то я хочу драться с Федором в Москве.
Я хочу побить его, хочу сразиться. Пусть это случится на Рождество, как в кинофильме "Рокки". Давайте воссоздадим этот сценарий", — цитирует Митриона MMAJunkie.
Ранее американец Чел Соннен высказался насчет боя в четвертьфинале гран-при тяжеловесов Bellator между Федором Емельяненко и Фрэнком Миром.
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