Соннен: «Емельяненко — подонок, как и я»

— Бой был похож на битву бульдогов. Дрались очень небрежно. Два больших парня сцепились. И нокаут был хоть и на 48 секунде, но столько много всего произошло за это время! Мне понравилось. Я знал, что Федор может его нокаутировать в первом раунде, но Мира я считал более универсальным и сильным бойцом. Он мог создать проблем Федору в борьбе. Но Федор очень взрывной и чрезвычайно быстрый для тяжеловеса. Я ожидал, что Мир победит, но Федор ему создаст проблемы в начале боя, и он их создал.

Емельяненко выглядит приятным парнем, но это уловка. Все бойцы ищут для себя подходящий образ. Он нашел свой. В этом уважительном уважении ко всем, скромности и белоснежки-переводчице он нашел что-то полезное для себя. Но в конечном счете он просто боец, как и я. Он может сколько угодно одевать маску и говорить, что он верует в Бога, но в конечном счете ты полуголым оказываешься заперт в стальной клетке с соперником, которого хочешь избить. Так что ты подонок, как и я, — приводит слова Соннена со ссылкой на TheMMAHour.

Соннен станет соперником Емельяненко по полуфиналу гран-при. Их бой состоится осенью этого года.