Федор Емельяненко: «Думаю, ММА станут олимпийским видом спорта»

Российский тяжеловес Федор Емельяненко , занимающий пост президента Союза ММА России, сказал, что его работа не мешает профессиональной карьере бойца.

— Моя должность не мешает спортивной карьере. В свободное время стараюсь посещать все значимые мероприятия Союза ММА. Есть ли вероятность, что смешанные единоборства станут олимпийским видом? Думаю, да. Этот спорт очень популярен. Министерство спорта продлило нашу аккредитацию, особых замечаний к нашей работе не было, но были указаны те моменты, на которые следует обратить внимание. Это развитие детского ММА, — правила уже утверждены в Министерстве спорта. Это и вхождение в систему ДЮСШ, вхождение в российскую армию, в систему МВД . Работы, на самом деле, предстоит ещё много, — приводит слова Емельяненко пресс-служба Союза ММА.

В своем последнем бою Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде победил американца Фрэнка Мира и вышел в полуфинал гран-при тяжеловесов Bellator.