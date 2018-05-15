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Оренбуржец Дамир Исмагулов 15 июня будет защищать чемпионский титул
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Оренбуржец Дамир Исмагулов 15 июня будет защищать чемпионский титул 

АиФ-Оренбург 52 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
15 июня в Оренбурге состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 94.
Оренбургскому бойцу Дамиру Исмагулову предстоит защитить чемпионский пояс в бою с Артемом Дамковским. Оренбуржец должен был сразиться с первым в истории чемпионом турнира еще в прошлом году, но представитель Республики Беларусь получил тяжелую травмы, сообщает Федерация ММА Оренбургской области.
Стоит отметить, что Дамир Исмагулов в течение 2,5 лет не проиграл ни одного боя. В последнем бою он защитил свой пояс в поединке против Раула Тутараули.
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