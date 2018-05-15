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Тренер Макгрегора посоветовал Мейвезеру-младшему не лезть в MMA
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Тренер Макгрегора посоветовал Мейвезеру-младшему не лезть в MMA 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Оуэн Родди, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, заявил, что для 12-кратного чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, завершившего спортивную карьеру, лучше было бы не приходить в MMA.
«Я думаю, что Флойд делает ошибку, собираясь дебютировать в октагоне. Ему не следовало бы приходить в смешанные боевые единоборства. У Мейвезера-младшего просто недостаточно времени, чтобы понять всё, что нужно для выступлений в MMA. Но здесь дело лишь в том, что на этом можно много заработать, а это перевешивает всё», — сказал Родди Express Sport.
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