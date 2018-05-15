Тренер Макгрегора посоветовал Мейвезеру-младшему не лезть в MMA

Оуэн Родди, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора , заявил, что для 12-кратного чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, завершившего спортивную карьеру, лучше было бы не приходить в MMA.

«Я думаю, что Флойд делает ошибку, собираясь дебютировать в октагоне. Ему не следовало бы приходить в смешанные боевые единоборства. У Мейвезера-младшего просто недостаточно времени, чтобы понять всё, что нужно для выступлений в MMA. Но здесь дело лишь в том, что на этом можно много заработать, а это перевешивает всё», — сказал Родди Express Sport.