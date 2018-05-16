Тренер Нурмагомедова: Хабиб не может считаться лучшим до боя с Макгрегором

Хавьер Мендез, тренер российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова , считает, что его подопечный не может претендовать на звание лучшего в UFC, если не сразиться с ирландцем Конором Макгрегором

«Я хоть и считаю Хабиба лучшим, но, чтобы стать таковым в глазах всех, Нурмагомедову надо провести поединок с Конором. Если Макгрегор не перейдёт в другой вес или не уйдёт из спорта, то фанаты MMA будут задаваться вопросом, а кто сильнее, и это справедливо», — сказал Мендез в своём интервью изданию Express Sport.