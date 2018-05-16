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Тренер Нурмагомедова: Хабиб не может считаться лучшим до боя с Макгрегором
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Тренер Нурмагомедова: Хабиб не может считаться лучшим до боя с Макгрегором 

Чемпионат.com 9 минут назад
Хавьер Мендез, тренер российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, считает, что его подопечный не может претендовать на звание лучшего в UFC, если не сразиться с ирландцем Конором Макгрегором.
«Я хоть и считаю Хабиба лучшим, но, чтобы стать таковым в глазах всех, Нурмагомедову надо провести поединок с Конором. Если Макгрегор не перейдёт в другой вес или не уйдёт из спорта, то фанаты MMA будут задаваться вопросом, а кто сильнее, и это справедливо», — сказал Мендез в своём интервью изданию Express Sport.
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