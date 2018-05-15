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Джон Джонс готов провести бой с Чаком Лидделом
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Джон Джонс готов провести бой с Чаком Лидделом 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс заявил о желании сразиться с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе, членом Зала славы UFC Чаком Лидделом, который объявил о возвращении в MMA в возрасте 48 лет.
«Старина Чак долгие годы бросал мне вызов, потому что почти все рекорды в нашем весе были у меня! Я с уважением отношусь к ветеранам, но если Лиддел хочет, то может подраться со мной — готов даже организовать его доставку в Альбукерке самолётом в эти выходные», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».
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