Джон Джонс готов провести бой с Чаком Лидделом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс заявил о желании сразиться с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе, членом Зала славы UFC Чаком Лидделом, который объявил о возвращении в MMA в возрасте 48 лет.

«Старина Чак долгие годы бросал мне вызов, потому что почти все рекорды в нашем весе были у меня! Я с уважением отношусь к ветеранам, но если Лиддел хочет, то может подраться со мной — готов даже организовать его доставку в Альбукерке самолётом в эти выходные», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».