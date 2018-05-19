Российский чемпион UFC в легком весе мог завершить карьеру

"Хабиб мог остаться без пояса из-за травм, было время, когда он хотел даже закончить карьеру. Я ему тогда сказал: «Мы так долго к этому шли, так быстро сдаваться нельзя». Он вернулся на ковер и начал пахать. И больше не останавливался. Это было четыре года назад", — сказал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов

Также отец российского бойца попытался спрогнозировать, как будет складываться карьера его сына.

"Я думаю, что до 32 лет он будет биться на высоком уровне. Потом он начнется спускаться, как и все — ведь с природой не поспоришь. Я думаю, что если и команда, которая сделала Хабиба, и тренерский состав, шесть-восемь человек, которые постоянно работают на него, скажут — «Хабиб, пора, время уже подошло», мы закончим", — добавил Нурмагомедов.