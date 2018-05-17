Суперзвезда бокса воскрешает карьеру 48-летней легенды ММА

Ровно 20 лет назад Чак Лиделл дебютировал в ММА. За это время он успел проиграть бой за временный пояс UFC, добраться до полуфинала Гран-при Pride, стать чемпионом UFC, провести 4 успешные защиты, потерять титул, выпустить автобиографию, стать членом зала славы UFC, сделать троих детей, открыть сувенирный магазин, сняться в нескольких фильмах и музыкальных клипах, объявить о завершении карьеры и занять должность вице-президента по развитию бизнеса в UFC.

В 2010 году 40-летний Лиделл решил, что боев с него хватит. Прошло 8 лет и легендарный Iceman вновь загорелся желанием вернуться в клетку.

Помочь Чаку вызвался глава Golden Boy Promotions, а в прошлом величайший боксер Оскар Де Ла Хойя. Президент UFC Дэна Уайт, по совместительству являющийся другом Лиделла, не очень хорошо воспринял эту новость.

Когда я услышал об этом, то подумал, что Де Ла Хойя и Лиделл просто хотят стать партнерами. Если они собираются сотрудничать в сфере ММА, это здорово. Если же Чак планирует вернуться в клетку… Это не очень хорошо для него. Честно говоря, я был шокирован. Ему же почти 50 лет. Мне кажется, Чаку не нужно выходить в октагон. Дэна Уайт, президент UFC Каким был Лиделл на пике

Проиграв Куинтону Джексону в ноябре 2003-го Лиделл, кажется, серьезно встряхнулся. В апреле 2005-го Чак сумел стать чемпионом UFC.

С апреля 2004 года по декабрь 2006-го он оформил семь нокаутов и четыре раза защитил пояс UFC.

За это время он успешно проходил более молодых Тито Ортиза (дважды), Вернона Уайта, Джереми Хорна и более опытного Рэнди Кутюра (дважды), который к тому времени уже чередовал победы и поражения, но был все равно неплох.

Благодаря этому отрезку карьеры Лиделл стал лицом UFC.

Каким был закат карьеры Лиделла

К моменту пятой защиты титула у Чака уже была своя книга, роль в шоу на телеканале HBO и появление на обложке журнала ESPN.

Повышенное внимание негативно повлияло на Лиделла. Незадолго до поединка против Куинтона Джексона Чак тусовался до поздней ночи, а после пьяным пришел на шоу Good Morning Texas и едва мог что-то сказать.

В клетке Лиделл выглядел тоже очень странно. Через 1 минуту и 53 секунды Чак был нокаутирован.

Тренер Джексона после боя отметил то, что, пожалуй, видели все.

Он определенно был испуган. Чак — истинный воин, но говорю вам — я видел все это в глазах Дэны Уайта. Когда он посмотрел на Чака, а затем на Джексона, и потом снова уставился на Лиддела. Я увидел все это, и позже сказал об этом Куинтону. «Ты забрался ему в голову», — сказал я ему. Я увидел это в его глазах. Хуанито Ибарра, тренер Куинтона

Из своих последующих пяти боев Лиделл проиграл четыре (три — досрочно).

Когда спортсмен в 37 лет теряет то, за чем шел всю карьеру, наверное, сложно найти мотивацию вновь проделывать тот же путь, что и раньше.

Что сейчас?

Видимо, у Чака появился новый стимул. Финансовый, разумеется.

После того, как у UFC сменились владельцы, подразделение Лиделла было ликвидировано. Оскар Де Ла Хойя планирует устроить бой между Лиделлом (48 лет) и Тито Ортизом (43 года).

По ходу карьеры Лиделл дважды нокаутировал Ортиза, а сейчас они иногда пересекаются на некоторых мероприятиях и, судя по Instagram, неплохо общаются.

Также Лиделл изъявил желание в будущем встретиться с лучшим бойцом современности Джоном Джонсом (30 лет). Джонс вызов принял.

Едва ли существуют обстоятельства, при которых такой поединок воплотится в жизнь, но, скорее всего, Iceman еще появится в клетке. Главное, чтобы соперники попадались подходящей возрастной категории.