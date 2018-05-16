Российский тяжеловес Сергей Харитонов проведет бой 24 мая в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов 24 мая проведет бой в Санкт-Петербурге против молодого нокаутера Антона Вязигина. Поединок станет главным событием турнира М-1 Challehge 92, который пройдет в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума.

"Предстоящий бой с участием Сергея Харитонова станет не только важнейшим спортивным событием для Санкт-Петербурга, но и не менее значимым для светско-культурной жизни города, — отметил глава Всемирной ассоциации ММА (WMMAA) и президент М-1 Global Вадим Финкельштейн . — Приятно сознавать, что влиятельные люди России, представители политической и бизнес элиты смогут наблюдать поединки мировых звезд ММА на нашей домашней Арене М-1".

Отметим, что свой предыдущий бой Харитонов провел в феврале 2018 года против американца Джоуи Белтрана и по итогам трех раундов решением судей одержал победу. За свою спортивную карьеру он провел 27 боев, из которых в 25-ти он завершал поединок досрочно.

В свою очередь, последний на данный момент бой Вязигина состоялся в марте, когда он за 16 секунд нокаутировал азербайджанца Заура Гаджибабаева. Благодаря этой победе он и получил шанс сразиться с Харитоновым. Всего в активе Антона девять побед в 11-ти поединках, из которых шесть одержаны нокаутом.