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Российский тяжеловес Сергей Харитонов проведет бой 24 мая в Санкт-Петербурге
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Российский тяжеловес Сергей Харитонов проведет бой 24 мая в Санкт-Петербурге 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов 24 мая проведет бой в Санкт-Петербурге против молодого нокаутера Антона Вязигина. Поединок станет главным событием турнира М-1 Challehge 92, который пройдет в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума.
"Предстоящий бой с участием Сергея Харитонова станет не только важнейшим спортивным событием для Санкт-Петербурга, но и не менее значимым для светско-культурной жизни города, — отметил глава Всемирной ассоциации ММА (WMMAA) и президент М-1 Global Вадим Финкельштейн. — Приятно сознавать, что влиятельные люди России, представители политической и бизнес элиты смогут наблюдать поединки мировых звезд ММА на нашей домашней Арене М-1".
Отметим, что свой предыдущий бой Харитонов провел в феврале 2018 года против американца Джоуи Белтрана и по итогам трех раундов решением судей одержал победу. За свою спортивную карьеру он провел 27 боев, из которых в 25-ти он завершал поединок досрочно.
В свою очередь, последний на данный момент бой Вязигина состоялся в марте, когда он за 16 секунд нокаутировал азербайджанца Заура Гаджибабаева. Благодаря этой победе он и получил шанс сразиться с Харитоновым. Всего в активе Антона девять побед в 11-ти поединках, из которых шесть одержаны нокаутом.
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