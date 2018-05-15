Чел Соннен: Емельяненко — подонок, он выбивает дерьмо из людей

Осенью этого года (предположительно в сентябре) россиянин Фёдор Емельяненко (37-5) и американец Чел Соннен (30-15-1) проведут полуфинал Гран-при Bellator в тяжёлом весе. За раскрутку поединка Фёдору можно не беспокоиться — эту приятную ношу охотно взвалил на себя его острый на язык соперник.

«Я вижу, что сам по себе он вроде как неплохой парень, но это только обложка, — заявил Соннен эфире MMA Hour. — Он понял, что его уважают за скромность, и теперь играет роль скромного деревенского паренька. Меня не впечатляет его карьера, и то, в каком образе он выставляет себя перед людьми».

«Теперь ему предстоит встретиться со мной — бойцом, который участвовал в настоящих боях. Перед фанатами он может рисоваться сколько угодно. Демонстрировать скромность, говорить, как сильно верит в Бога, но взглянем правде в глаза — он такой же подонок, как и я. Он занимается тем, что выбивает из людей дерьмо за деньги. Если у него такой способ продавать свои футболки, так тому и быть. У него свой стиль, а у меня свой. На его стиль мне абсолютно плевать — я на такое не куплюсь. Когда мы войдём в клетку, он очень сильно удивится, потому что таких соперников, как я, у него ещё не было».

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Источник: FightTime

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