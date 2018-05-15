Ещё
Чел Соннен: Меня совсем не впечатляет карьера Емельяненко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чел Соннен: Меня совсем не впечатляет карьера Емельяненко 

Советский спорт 51 минуту назад
Фото: Vringe.com
«Федор — неплохой человек, не хотел бы говорить о нем что-то плохое. Но это только оболочка. Его уважают за скромность — он хочет казаться скромным деревенским парнем. Меня совсем не впечатляет его карьера и то, как он хочет выставляет себя перед другими.
Теперь он будет драться со мной, а я принимал участие в настоящих боях. Перед людьми он может продолжать показывать свою скромность и набожность, но нужно смотреть правде в глаза — он такой же подонок, как и я. Он занимается тем, что избивает людей и выбивает из них дерьмо. Если ему так легче продавать свои футболки — пусть продолжает вести тот же образ», — приводит слова Соннена MMA Fighting.
В полуфинале Гран-при Bellator Соннен подерется с Емельяненко.
Кто выиграет Гран-при Bellator в тяжелом весе и станет чемпионом организации?
Советский спорт: последние новости
Тони Фергюсон: Надеюсь, нам организуют бой с Нурмагомедовым Белфорт проиграл последний бой в своей карьере, Нуньес в третий раз защитила пояс UFC Магомедшарипов хочет перенести дату боя против Родригеса
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018158
У чемпиона ОИ произошло кровоизлияние в мозг15
Россия — Швеция. Онлайн
Тутберидзе готовит ответ укравшему Медведеву тренеру
Новая красотка в российской гимнастике57
Видео
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:46
Хоккейная сборная записала видеообращение к участникам ЕГЭ
Хоккей Образование
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:11
Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти
Футбол
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение