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Стивен Сигал возглавит промоутерскую компанию «Жара Fight» в РФ
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Стивен Сигал возглавит промоутерскую компанию «Жара Fight» в РФ 

Партнерский материал 44 минуты назад
Фото: Жара Fight
Актер, кинопродюсер, музыкант и боец айкидо Стивен Сигал возглавит новую промоутерскую компанию по смешанным единоборствам «Жара Fight» в России. Об этом актер заявил журналистам во время военного парада в Москве на Красной площади в честь празднования 73-й годовщины Великой Победы.
"Саморазвитие, кино и единоборства — это и есть моя жизнь, — сказал он. — Это те вещи, которым я себя посвятил. Моей давней мечтой было попробовать себя в качестве спортивного промоутера, и вот, наконец, здесь в России моя мечта сбылась".
По словам Сигала, его компания организует в Москве серию зрелищных соревнований в нескольких видах боевых искусств «Жара Fight Show». Первое шоу с участием мировых звезд кикбоксинга состоится на площадке Vegas City Hall 30 мая 2018 года. Актер уверяет, что оно «станет настоящей сенсацией и выйдет на один конкурентный уровень с самыми зрелищными мировыми форматами».
Страну-хозяйку Россию на турнире представят Сергей Харитонов, Михаил Чалых и Артем Левин. Главный бой состоится между Забитом «Маугли» Самедовым (Азербайджан) и Фредди ‘Crazy Horse’ Кемайо (Франция). Другой изюминкой «Жара Fight Show» станет поединок двух звезд турнира К-1 — белоруса Алексея Игнашова и румына Валентина Бордиану. В рамках турнира зрителей ждут также выступления артистов ST, Скруджи, Doni, Кравца, Эммы М, а также специальный перформанс от Стивена Сигала.
Трансляция бойцовского шоу пройдет на канале «Матч ТВ».
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