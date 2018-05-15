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Тони Фергюсон: «Планирую вернуться, когда вернется с*** Хабиб»
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Тони Фергюсон: «Планирую вернуться, когда вернется с*** Хабиб» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Американский боец ММА Тони Фергюсон отметил, что надеется получить бой с Хабибом Нурмагомедовым. Бойцы должны были драться за титул в легком весе в апреле, но Фергюсон снялся из-за травым за шесть дней до поединка. Хабиб в итоге победил Эла Яквинту и завоевал пояс.
— Доктор сказал, что восстановление займет от трех до шести месяцев. Но нога заживает достаточно быстро, — приводит bjepnn.com слова Фергюсона. — Планирую вернуться, когда вернется с*** Хабиб. В ноябре я буду готов. UFC говорит, что я лишен титула, а Хабиб — единственный чемпион в легком весе. Но меня об этом никто не уведомил. Насколько я понимаю, я остаюсь настоящим чемпионом. Надеюсь, UFC сделает нам бой, иначе это будет удар в пах.
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