Хабиб Нурмагомедов — о возможной смене категории

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (26-0) не планирует в обозримом будущем менять весовую категорию, поскольку комфортно чувствует себя в нынешней. Также он не против провести бой с действующим обладателем титула в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем (19-3), но только при условии, если тот поднимется к нему в лёгкий дивизион.

«Будет разумно Холлоуэя поднять в более тяжёлую весовую. В лёгком весе много соперников, с кем получился бы более громкий бой, чем с ним. Я не вижу смысла переходить в другой вес, терять здоровье на весогонке. Так что я не планирую переходить, останусь в весе 70 кг», — заявил Хабиб. Ранее сообщалось, что следующее выступление Нурмагомедова запланировано на ноябрь.

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