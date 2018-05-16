Бой за берет: как получают свой знак российские спецназовцы

Каждое подразделение спецназа имеет свой собственный символ. Для российских воинов это — краповый берет. Носить его может не каждый, а только лишь тот, кто реально докажет право своими навыками, моральными и, самое главное физическими показателями.

Рукопашному бою в рядах внутренних войск уделяют весьма пристальное внимание. На соревнованиях, да и в реальной схватке, без этих навыков просто не обойтись.

Схватка — самая важная часть экзамена. Претендент должен без перерыва провести четыре раунда по три минуты со сменой противника. У одного из них уже есть краповый берет.

А вместе с беретом боец получает доступ и к элитному вооружению. Вот, к примеру, что сейчас стоит на довольствии у наших бойцов.