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Ниндзи в ММА: техника, которая останавливает любого противника
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Ниндзи в ММА: техника, которая останавливает любого противника 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
В мире смешанных единоборств иногда встречаются бойцы, чьи удары просто поражают. Обычно, в ринге работают на победу: действенные захваты, нацеленные на нокаут удары — но эти вот парни используют настоящую технику ниндзя и все у них получается наилучшим образом.
Не стоит пробовать провернуть что-то подобное в реальной драке на улице. Скорее всего, результат будет плачевен. Бойцы на видео тренируются даже не годами — десятилетиями!
А вот на улице лучше использовать совсем другие приемы. Например, вот эти.
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