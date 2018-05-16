Ниндзи в ММА: техника, которая останавливает любого противника

В мире смешанных единоборств иногда встречаются бойцы, чьи удары просто поражают. Обычно, в ринге работают на победу: действенные захваты, нацеленные на нокаут удары — но эти вот парни используют настоящую технику ниндзя и все у них получается наилучшим образом.

Не стоит пробовать провернуть что-то подобное в реальной драке на улице. Скорее всего, результат будет плачевен. Бойцы на видео тренируются даже не годами — десятилетиями!

А вот на улице лучше использовать совсем другие приемы. Например, вот эти.