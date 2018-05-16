Олейник: «Пробовал сделать удушение Иезекииля Джеффу Монсону — очень тяжело»

Боец UFC Алексей Олейник рассказал о нюансах приема, который принес ему победу в последнем профессиональном бою.

Напомним, российский тяжеловес одержал досрочную победу над бразильцем Жуниором Альбини приемом, который называется «удушение Иезекииля». Этот прием успешно применялся в боях UFC всего два раза в истории и оба раза его автором был именно Олейник.

«Никаких повреждений быть не может, это очень аккуратный прием. Многие действительно, когда пробуют его делать, давят в кадык, но это неправильно. Кадык гораздо крепче того места, куда нужно давить, тем более у борцов крепкая шея и задушить, если давить таким образом, не получится. Этот прием я делаю уже лет 20, меня ему учили еще в начале карьеры. Заметил, что люди часто не обращают внимания на начальную позицию: кажется, вроде прижались друг к другу и не более, наверное, думают, что дальше ничего сделать нельзя.

Нет такого, чтобы сейчас я сутками работал именно над этим удушением. Когда позиция подходящая, я его уже автоматически пробую. Навскидку — раз в неделю в зале кого-то получается поймать, у нас примерно два десятка ребят, очень многие выступают в UFC, и все равно проходит, но уже не так часто, как раньше.