Боец UFC Алексей Олейник рассказал о нюансах приема, который принес ему победу в последнем профессиональном бою.
Напомним, российский тяжеловес одержал досрочную победу над бразильцем Жуниором Альбини приемом, который называется «удушение Иезекииля». Этот прием успешно применялся в боях UFC всего два раза в истории и оба раза его автором был именно Олейник.
«Никаких повреждений быть не может, это очень аккуратный прием. Многие действительно, когда пробуют его делать, давят в кадык, но это неправильно. Кадык гораздо крепче того места, куда нужно давить, тем более у борцов крепкая шея и задушить, если давить таким образом, не получится. Этот прием я делаю уже лет 20, меня ему учили еще в начале карьеры. Заметил, что люди часто не обращают внимания на начальную позицию: кажется, вроде прижались друг к другу и не более, наверное, думают, что дальше ничего сделать нельзя.
Нет такого, чтобы сейчас я сутками работал именно над этим удушением. Когда позиция подходящая, я его уже автоматически пробую. Навскидку — раз в неделю в зале кого-то получается поймать, у нас примерно два десятка ребят, очень многие выступают в UFC, и все равно проходит, но уже не так часто, как раньше.
Я дрался с Джеффом Монсоном, проверял его, попробовал и понял, что этот удушающий не идет. У Монсона такое строение шеи и трапеции, что сделать Иезекииль очень тяжело. Есть ли способ выйти из этого удушения? Думаю, да. Причем я сам придумал один вариант выхода и знаю, что он есть. Некоторые пробуют выходить по-другому, пытаются вставить свой кулак или ладонь — могу сказать, что мне только лучше, это создает дополнительное давление на кадык. Я бы совсем иначе выходил», — приводит слова Олейника сайт.