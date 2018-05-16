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Федор Емельяненко поддержал кандидатуру Александра Попова на выборах главы ОКР
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Федор Емельяненко поддержал кандидатуру Александра Попова на выборах главы ОКР 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Самый знаменитый отечественный боец смешанных единоборств и президент Союза ММА России Федор Емельяненко выразил поддержку Александру Попова, который ранее выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Олимпийского комитета России.
"Сегодня я узнал, что мой хороший друг, Александр Попов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России, — написал Федор Емельяненко на своей официальной странице в Instagram. — Александра я знаю очень давно, он достойный человек и заслуженный спортсмен. Именно такие люди должны возглавлять олимпийское движение в нашей стране. Желаю Александру победы и полностью поддерживаю его кандидатуру!"
Сегодня я узнал, что мой хороший друг, Александр Попов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России. Александра я знаю очень давно, он достойный человек и заслуженный спортсмен. Именно такие люди должны возглавлять олимпийское движение в нашей стране. Желаю Александру победы и полностью поддерживаю его кандидатуру!
Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial) 16 Май 2018 в 10:54 PDT
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