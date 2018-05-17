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Митрион хочет дать реванш Федору Емельяненко в Москве
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Митрион хочет дать реванш Федору Емельяненко в Москве 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Американский боец ММА Мэтт Митрион отметил, что хотел бы встретиться с Федором Емельяненко в России. Россиянин в июне 2017 года уступил американцу на турнире Bellator 180.
— После того, как я побью Бадера, и если Емельяненко повезет в бою с Сонненом, хочу встретиться с Федором в Москве, — приводит MMA Junkie слова Митриона. — Хочу победить его. На Рождество. Как Рокки. Давайте повторим это!
Митрион и Емельяненко имеют шанс сразиться за звание чемпиона в супертяжелой весовой категории Bellator. В полуфинале турнира американец встретится с Райаном Бадэром, а россиянин — с Чейлом Сонненом.
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