Митрион хочет дать реванш Федору Емельяненко в Москве

Американский боец ММА Мэтт Митрион отметил, что хотел бы встретиться с Федором Емельяненко в России. Россиянин в июне 2017 года уступил американцу на турнире Bellator 180.

— После того, как я побью Бадера, и если Емельяненко повезет в бою с Сонненом, хочу встретиться с Федором в Москве, — приводит MMA Junkie слова Митриона. — Хочу победить его. На Рождество. Как Рокки. Давайте повторим это!

Митрион и Емельяненко имеют шанс сразиться за звание чемпиона в супертяжелой весовой категории Bellator. В полуфинале турнира американец встретится с Райаном Бадэром, а россиянин — с Чейлом Сонненом.