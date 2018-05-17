Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко был сильно возмущен, когда увидел на прилавках магазинах пиво, лицом которого стал Олег Такторов.
Кто такой Александр Шлеменко?
Александр — действующий боец, выступающий под эгидой Bellator. Он является одним из лучших средневесов планеты, не подписанным в UFC.
Александру 33 года. На его счету 56 побед, 10 поражений и 1 бой признан не состоявшимся.
Шлеменко возглавляет команду «Новый поток» и широко известен, как борец с алкоголем и другими вредными привычками.
Кто такой Олег Тактаров?
Тактаров выступал в ММА с 1993 по 2008 год.
Олегу 50 лет. На его счету 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. В 1995 году Тактаров за один вечер победил трех соперников в рамках турнира UFC 6 и завоевал пояс организации (не постоянный).
За последние годы вы могли слышать про него в двух случаях.
1. Перед титульным боем Хабиба Нурмагомедова. В интернете активно велись споры, можно ли будет считать Хабиба первым российским чемпионом UFC, или это звание застолбил за собой Тактаров.
2. Сейчас Тактаров возглавляет Федерацию ММА России (не путать с Союзом ММА). Осенью 2017-го его организация провела турнир, в рамках которого проводились детские бои. Это возмутило президента Союза ММА Федора Емельяненко. После Тактаров в интервью «Матч ТВ» сказал, что Федор «пишет на него уже седьмую кляузу», а самого Емельяненко назвал «говорящей головой».
Что произошло?
Как и говорилось в самом начале материала, Шлеменко не понравилось, что Тактаров принял участие в рекламе пива. По такому случаю он записал гневное видео и опубликовал его на своем YouTube-канале.
— Вчера мне один товарищ прислал фотографию, и я удивился. Пошел в магазин, чтобы удостовериться. Смотрите, что я увидел (показывает банку пива с изображением Тактарова). Таких людей я считаю предателями своего народа. Против нас ведется необъявленная алкогольная война. Согласно статистике, например, в 90-е годы от этого умирало более миллиона человек в год. Благодаря этому пойлу пропадали с карты России целые деревни. Да, это уважаемый человек. Да, дрался. Да, делал многое для страны. Но нужно смотреть на то, что делает сейчас. Мы видим крепкое пиво. На упаковке — крепкий парень. Так кому это адресовано? Предполагаю, что сегменту спортсменов. Мол, крепкие парни, пейте крепкое пиво. Это расстраивает меня, но я считаю, что на этой необъявленной войне мы должно жестко пресекать такую рекламу. А что мы сделаем с этой банкой пива? Во-первых, выльем это помоечное пойло. Ну и самое главное (кладет банку на землю)… Где тут лицо этого деятеля? (давит банку ногой). Ребят, всем здорового духа. Оставайтесь трезвыми и здоровыми.