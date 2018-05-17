«Такие люди — предатели своего народа». Шлеменко жестко прошелся по Тактарову

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко был сильно возмущен, когда увидел на прилавках магазинах пиво, лицом которого стал Олег Такторов.

Кто такой Александр Шлеменко?

Александр — действующий боец, выступающий под эгидой Bellator. Он является одним из лучших средневесов планеты, не подписанным в UFC.

Александру 33 года. На его счету 56 побед, 10 поражений и 1 бой признан не состоявшимся.

Шлеменко возглавляет команду «Новый поток» и широко известен, как борец с алкоголем и другими вредными привычками.

Тактаров выступал в ММА с 1993 по 2008 год.

Олегу 50 лет. На его счету 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. В 1995 году Тактаров за один вечер победил трех соперников в рамках турнира UFC 6 и завоевал пояс организации (не постоянный).

За последние годы вы могли слышать про него в двух случаях.

1. Перед титульным боем Хабиба Нурмагомедова . В интернете активно велись споры, можно ли будет считать Хабиба первым российским чемпионом UFC, или это звание застолбил за собой Тактаров.

2. Сейчас Тактаров возглавляет Федерацию ММА России (не путать с Союзом ММА). Осенью 2017-го его организация провела турнир, в рамках которого проводились детские бои. Это возмутило президента Союза ММА Федора Емельяненко . После Тактаров в интервью «Матч ТВ» сказал, что Федор «пишет на него уже седьмую кляузу», а самого Емельяненко назвал «говорящей головой».

Что произошло?

Как и говорилось в самом начале материала, Шлеменко не понравилось, что Тактаров принял участие в рекламе пива. По такому случаю он записал гневное видео и опубликовал его на своем YouTube-канале.

— Вчера мне один товарищ прислал фотографию, и я удивился. Пошел в магазин, чтобы удостовериться. Смотрите, что я увидел (показывает банку пива с изображением Тактарова). Таких людей я считаю предателями своего народа. Против нас ведется необъявленная алкогольная война. Согласно статистике, например, в 90-е годы от этого умирало более миллиона человек в год. Благодаря этому пойлу пропадали с карты России целые деревни. Да, это уважаемый человек. Да, дрался. Да, делал многое для страны. Но нужно смотреть на то, что делает сейчас. Мы видим крепкое пиво. На упаковке — крепкий парень. Так кому это адресовано? Предполагаю, что сегменту спортсменов. Мол, крепкие парни, пейте крепкое пиво. Это расстраивает меня, но я считаю, что на этой необъявленной войне мы должно жестко пресекать такую рекламу. А что мы сделаем с этой банкой пива? Во-первых, выльем это помоечное пойло. Ну и самое главное (кладет банку на землю)… Где тут лицо этого деятеля? (давит банку ногой). Ребят, всем здорового духа. Оставайтесь трезвыми и здоровыми.