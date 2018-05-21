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Шлеменко пригрозили «отломать ноги»
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Тактаров пообещал отломать ноги бойцу ММА Шлеменко 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Федерации ММА России, экс-чемпион UFC Олег Тактаров пригрозил «отломать ноги» известному бойцу Александру Шлеменко.
«Если вам нужна помощь в политике, войне, это не ко мне. Ну а если решили наступить на меня, то это можно сделать только с моим изображением. Реальный Тактаров вам отломает ноги из любого положения, даже если вы на 20 лет моложе и действующий чемпион. Точка», — написал Тактаров в своем Instagram.

Давайте поставим точку. Как вы заметили, конфликты рожает желтая пресса. Интриганы Мы не они Мы выше. Не так ли? Мне не нужно ничего ни от кого. Я сделаю всё сам без помощи единой России и правительства. Если вам, что-то нужно от меня, попросите и я помогу именно так, как будет правильно. Тито Ортиз однажды позвонил и попросил помочь ему с партером, особенно с защитой от болевых на ноги. Работать было над чем— за 2 минуты он сдался 4 раза, но уже через неделю защищался спокойно. Если вам нужны мои знания, напишите, я приеду и поделюсь. Если вам нужна помощь в политике, войне, это не ко мне Ну а если решили наступить на меня, то это можно сделать только с моим изображением. Реальный Тактаров вам отломает ноги из любого положения, даже если вы на 20 лет моложе и действующий чемпион. Точка

Публикация от  Oleg Taktarov Олег Тактаров (@officialolegtaktarov)

Также он предложил не продолжать выяснение отношений с Шлеменко.
«Давайте поставим точку. Как вы заметили, конфликты рожает желтая пресса», — добавил Тактаров.
Поводом для конфликта двух спортсменов послужило то, что Тактаров поучаствовал в рекламе марки пива, его лицо разместили на банках с алкоголем. Шлеменко, который известен как борец со спиртным, это не понравилось. Боец ММА снял видео, на котором растоптал банку с пивом, целенаправленно наступая на изображение Тактарова.
Тактаров выступал в различных турнирах MMA с 1993 по 2008 год. Профессиональный рекорд — 17 побед и пять поражений. Шлеменко является действующим бойцом, за карьеру он провел 66 поединков, одержав победу в 56 из них.
Ранее у Тактарова возник конфликт с легендарным бойцом Федором Емельяненко. Тактаров и Емельяненко возглавляют две похожие организации — Федерацию ММА России и Союз ММА России. Федерация Тактарова возникла на четыре месяца раньше, но, в отличие от Союза, не была зарегистрирована в Минспорта. Из-за этого Емельяненко считает союз единственным законным органом управления ММА в стране и выступает против соревнований, которые проводит федерация.
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