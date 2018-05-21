Шлеменко пригрозили «отломать ноги»

Тактаров пообещал отломать ноги бойцу ММА Шлеменко

«Если вам нужна помощь в политике, войне, это не ко мне. Ну а если решили наступить на меня, то это можно сделать только с моим изображением. Реальный Тактаров вам отломает ноги из любого положения, даже если вы на 20 лет моложе и действующий чемпион. Точка», — написал Тактаров в своем Instagram.

Также он предложил не продолжать выяснение отношений с Шлеменко.

«Давайте поставим точку. Как вы заметили, конфликты рожает желтая пресса», — добавил Тактаров.

Поводом для конфликта двух спортсменов послужило то, что Тактаров поучаствовал в рекламе марки пива, его лицо разместили на банках с алкоголем. Шлеменко, который известен как борец со спиртным, это не понравилось. Боец ММА снял видео, на котором растоптал банку с пивом, целенаправленно наступая на изображение Тактарова.

Тактаров выступал в различных турнирах MMA с 1993 по 2008 год. Профессиональный рекорд — 17 побед и пять поражений. Шлеменко является действующим бойцом, за карьеру он провел 66 поединков, одержав победу в 56 из них.