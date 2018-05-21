Шлеменко пригрозили «отломать ноги»

«Если вам нужна помощь в политике, войне, это не ко мне. Ну а если решили наступить на меня, то это можно сделать только с моим изображением. Реальный Тактаров вам отломает ноги из любого положения, даже если вы на 20 лет моложе и действующий чемпион. Точка», — написал Тактаров в своем Instagram.
Давайте поставим точку. Как вы заметили, конфликты рожает желтая пресса. Интриганы Мы не они Мы выше. Не так ли? Мне не нужно ничего ни от кого. Я сделаю всё сам без помощи единой России и правительства. Если вам, что-то нужно от меня, попросите и я помогу именно так, как будет правильно. Тито Ортиз однажды позвонил и попросил помочь ему с партером, особенно с защитой от болевых на ноги. Работать было над чем— за 2 минуты он сдался 4 раза, но уже через неделю защищался спокойно. Если вам нужны мои знания, напишите, я приеду и поделюсь. Если вам нужна помощь в политике, войне, это не ко мне Ну а если решили наступить на меня, то это можно сделать только с моим изображением. Реальный Тактаров вам отломает ноги из любого положения, даже если вы на 20 лет моложе и действующий чемпион. Точка
«Давайте поставим точку. Как вы заметили, конфликты рожает желтая пресса», — добавил Тактаров.