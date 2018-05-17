Шлеменко раскритиковал Тактарова за рекламу алкоголя

"Накануне мне один товарищ прислал фотографию, и я удивился. Пошел в магазин, чтобы удостовериться. Я увидел банку пива с изображением Тактарова. Таких людей я считаю предателями своего народа. Против нас ведется необъявленная алкогольная война. Согласно статистике, например, в 90-е годы от этого умирало более миллиона человек в год. Благодаря этому пойлу пропадали с карты России целые деревни", — сказал Шлеменко.

33-летний боец признает заслуги Тактарова, но абсолютно не приемлет того, что делает бывший чемпион UFC сейчас.

"Да, это уважаемый человек. Да, дрался. Да, делал многое для страны. Но нужно смотреть на то, что делает сейчас. Мы видим крепкое пиво. На упаковке — крепкий парень. Так кому это адресовано? Предполагаю, что сегменту спортсменов. Мол, крепкие парни, пейте крепкое пиво. Это расстраивает меня, но я считаю, что на этой необъявленной войне мы должно жестко пресекать такую рекламу", — добавил он.

Ранее союз ММА России решил начать сотрудничество с UFC.