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Шлеменко раскритиковал Тактарова за рекламу алкоголя
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Шлеменко раскритиковал Тактарова за рекламу алкоголя 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в жесткой форме раскритиковал легенду российского ММА Олега Тактарова за рекламу алкоголя, передает "Советский спорт".
"Накануне мне один товарищ прислал фотографию, и я удивился. Пошел в магазин, чтобы удостовериться. Я увидел банку пива с изображением Тактарова. Таких людей я считаю предателями своего народа. Против нас ведется необъявленная алкогольная война. Согласно статистике, например, в 90-е годы от этого умирало более миллиона человек в год. Благодаря этому пойлу пропадали с карты России целые деревни", — сказал Шлеменко.
33-летний боец признает заслуги Тактарова, но абсолютно не приемлет того, что делает бывший чемпион UFC сейчас.
"Да, это уважаемый человек. Да, дрался. Да, делал многое для страны. Но нужно смотреть на то, что делает сейчас. Мы видим крепкое пиво. На упаковке — крепкий парень. Так кому это адресовано? Предполагаю, что сегменту спортсменов. Мол, крепкие парни, пейте крепкое пиво. Это расстраивает меня, но я считаю, что на этой необъявленной войне мы должно жестко пресекать такую рекламу", — добавил он.
Ранее союз ММА России решил начать сотрудничество с UFC.
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