Шауб: я слышал, что Нурмагомедов и Макгрегор встретятся в сентябре

Боец MMA Брендан Шауб заявил, что велика вероятность проведения боя между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в сентябре 2018 года. «Я слышал, что Нурмагомедов и Макгрегор встретятся в сентябре. Я хоть и не работаю в UFC, но какая-то информация у меня есть. Не знаю, правда это или просто желаемое выдают за действительное, но я хочу верить, что бой Хабиба и Конора случится», — сказал Шауб в своём подкасте Below The Belt. На сентябрь, напомним, намечен первый турнир UFC в России.