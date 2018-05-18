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Нурмагомедов и Макгрегор встретятся в сентябре
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Шауб: я слышал, что Нурмагомедов и Макгрегор встретятся в сентябре 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Боец MMA Брендан Шауб заявил, что велика вероятность проведения боя между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в сентябре 2018 года.
«Я слышал, что Нурмагомедов и Макгрегор встретятся в сентябре. Я хоть и не работаю в UFC, но какая-то информация у меня есть. Не знаю, правда это или просто желаемое выдают за действительное, но я хочу верить, что бой Хабиба и Конора случится», — сказал Шауб в своём подкасте Below The Belt.
На сентябрь, напомним, намечен первый турнир UFC в России.
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